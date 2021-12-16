Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине

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Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос о перспективах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова сыграть на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Кузнецов пропустит Олимпиаду в Пекине
  • РИА Новости

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — цитирует Тардифа РИА Новости

В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о шансах Кузнецова поехать на ОИ-2022 в составе сборной.

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