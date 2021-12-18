Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала
- Reuters
Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Алексея Жамнова.
В составе российского коллектива дубль оформил Михаил Григоренко, отметившись голами на 15-й и 38-й минутах, а также по разу отличились Арсений Грицюк (1-я), Даниил Вовченко (8-я) и Артём Анисимов (40-я). У гостей шайбы забросили Ян Коварж (19-я) и Милан Гулаш (48-я).
19 декабря Россия сыграет с рамках домашнего этапа Еврохоккейтура с Финляндией.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном финальном матче между Россией и Канадой на ОИ-2022.