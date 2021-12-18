Стремительное начало: гол Грицюка на 14-й секунде и дубль Григоренко помогли России победить Чехию на КПК

Сборная России по хоккею одержала третью победу подряд на Кубке Первого канала. Вслед за Канадой и Швецией подопечные Алексея Жамнова огорчили Чехию. Встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 5:2, причём уже к 15-й минуте национальная команда трижды поразила ворота соперника. Эффективнее других смотрелась тройка Михаил Григоренко — Никита Гусев — Вадим Шипачёв, дважды заставившая капитулировать голкипера соперника.

Вслед за матчами с Канадой и Швецией сборную России на Кубке Первого канала ждало новое серьёзное испытание — противостояние с Чехией. Впрочем, хозяева являлись его явными фаворитами, ведь они одержали на домашнем этапе Еврохоккейтура две победы подряд и возглавили свободную турнирную таблицу соревнования вместе с «Тре Крунур». Теперь команда имела возможность продлить удачную серию под руководством нового главного тренера Алексея Жамнова до трёх встреч.

Соперник же расположился на последней строчке турнира, набрав всего одно очко. Да и статистика была на стороне «Красной машины». В 14 матчах КПК она оказалась сильнее 11 раз. В последний раз гости брали верх в столице 2015-м — 4:2.

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В преддверии очередной игры тренерский штаб ожидаемо произвёл серьёзную ротацию состава. Попал под неё даже оформивший шатаут во встрече с Швецией Иван Федотов. Зато получил свой шанс голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов. Хватало изменений и в звеньях. В первом компанию молодому Чистякову в обороне составил Никишин. А Шипачёву в атаке на этот раз помогали Никита Гусев и Михаил Григоренко.

Во второе звено попали Егор Яковлев, Артём Минулин, Владислав Каменев, Александр Кадейкин и Арсений Грицюк. В третье — Сергей Телегин, Алексей Марченко, Даниил Вовченко, а также пропускавшие матч с Швецией Артём Анисимов и Егор Коршков. Наконец, в четвёртом оказались Александр Елесин, Артём Галимов, Иван Морозов, Владимир Ткачёв и Артур Каюмов. А вот ключевому защитнику Вячеславу Войнову, забросившему победную шайбу скандинавам, Жамнов предоставил отдых.

Первый период получился для сборной России самым успешным на турнире. Она, хотя и меньше владела шайбой, умело реализовала свои моменты и уверенно повела в счёте — 3:1. Причём распечатать Романа Вилла удалось уже на 14-й секунде. Хозяева заработали вбрасывание в чужой зоне. Кадейкин выиграл его, и 20-летний Грицюк нанёс мощный бросок с кистей в ближнюю девятку.

Правда, вскоре со знаком «минус» отличился Галимов, не по правилам атаковавший вратаря. Судья Евгений Ромасько на две минуты отправил нарушителя в штрафной бокс. Соперник в этот отрезок оказался близок к тому, чтобы отыграться, но ему не хватило удачи. Да и Билялов несколько раз выручил партнёров.

Зато в равных составах преимущество подопечных Жамнова было очевидно. Они стремились максимально высоко прессинговать и зачастую в полном составе оказывались на чужой половине. Такая тактика помогла организовать второй гол. Вилл под давлением отдал неудачную передачу за ворота, где россияне тут же навязали борьбу оппонентам. В результате Коршков выполнил идеальный пас на Вовченко, который шанс не упустил.

У чехов не оставалось другого выбора кроме как идти вперёд, и россияне на 15-й минуте их за это наказали. Первое звено команды идеально воспользовалось представившейся возможностью. Гусев со своей половины отдал великолепную разрезающую передачу на ход Григоренко, а тот уверенно реализовал выход один на один.

Единственной ложкой дёгтя стала ответная шайба незадолго до перерыва. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж воспользовался удачным отскоком и с близкого расстояния отправил снаряд в сетку.

Второй период вышел не таким результативным как первый, но сборной России удалось увеличить своё преимущество. Начался он с замены вратаря в составе соперника. Вилл, отразивший лишь четыре броска из семи, уступил место на последнем рубеже голкиперу «Авангарда» Шимону Грубецу.

Чехи сдаваться не собирались и с первых минут пошли вперёд. Хоккей в исполнении коллектива Филипа Пешана был предельно простым — забросы в чужую зону по бортам и прострелы на пятак. Однако защитники отечественной команды уверенно справлялись с угрозой и не позволяли оппонентам создавать действительно опасные моменты.

Зато ответы хозяев смотрелись куда интереснее. Так, в одном из эпизодов россияне организовали выход два в два, но Ткачёв после передачи партнёра не сумел пробить Грубеца. Тот среагировал на выстрел в ближнюю девятку. Чуть позже Шимон выловил снаряд в дальнем углу после мощного броска подключившегося в атаку Чистякова.

В середине периода подопечные Жамнова вдобавок заработали большинство за опасную игру у борта Михала Ржепика против Анисимова, которое реализовать не удалось. Тут же сами они допустили нарушение численного состава и дали возможность чехам сократить отставание до минимума. Однако гости не придумали ничего и не сумели даже довести дело до броска по воротам Билялова.

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Как выяснилось вскоре, для них это стало приговором, ведь в концовке россияне резко взвинтили обороты и довели счёт до крупного. Первый гол вновь организовала ведущая тройка сборной. И опять Григоренко отличился после передачи Гусева. На этот раз Никита совершил вояж за воротами и в нужный момент переадресовал снаряд партнёру, который аккуратно отправил его в дальний угол.

А за минуту до сирены чехи остались в меньшинстве и поплатились за это. Всего 12 секунд потребовалось «Красной машине», чтобы реализовать большинство. Сработала связка Анисимов — Елесин. Александр записал на свой счёт голевой пас, а Артём из левого круга вбрасывания сходу отправил снаряд под перекладину без шансов для Грубеца — 5:1.

Неудивительно, что у чехов начали сдавать нервы. В ответной атаке Лукаш Седлак грубо и не по правилам атаковал Билялова. Заступился за вратаря Кадейкин. В результате на заключительную 20-минутку обе команды вышли в усечённых составах. Жамнов же по примеру коллеги произвёл замену голкипера, предоставив игровую практику Александру Самонову.

К чести гостей, они несмотря на крупный счёт рук не отпустили и в третьем периоде смотрелись намного сильнее фаворита и владели преимуществом. Впрочем, у россиян не было резона активно идти вперёд, а тренерский штаб предоставил отдых лидерам, учитывая воскресный матч с Финляндией.

Зато у Самонова работы оказалось достаточно. Чехи нанесли девять бросков против всего трёх у соперника, но пробить вратаря СКА сумели лишь раз, да и то в большинстве. Справиться с выстрелом Милана Гулаша в ближний угол Александр был не в состоянии. В остальных эпизодах он оставался образцом надёжности и не позволил оппонентам ещё больше сократить отставание в счёте и почувствовать уверенность в себе.

Грубеуцу в игру приходилось вступать не так часто, но и он несколько раз продемонстрировал мастерство. Например, в начале периода смело подставил голову под щелчок с острого угла, закрыв ближнюю девятку, а ближе к финальной сирене совершил невероятный двойной сейв, справившись с бросками Коршкова и Анисимова.

В итоге отечественная команда уверенно обыграла довольно крепкого соперника на классе и одержала третью победу подряд под руководством Жамнова. Это позволило ей выйти на чистое первое место в турнирной таблице Еврохоккейтура, хотя Финляндия и Швеция имеют матч в запасе. Хозяева же противостоянием с Суоми завершат свой путь на Кубке Первого канала.