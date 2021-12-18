Михайлов дал прогноз на матч Россия — Чехия на Кубке Первого канала
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«Я с положительной стороны смотрю на игру сборной России на Кубке Первого канала. Мне матчи понравились, где-то мы проявили себя лучше, где-то чуть хуже», — цитирует Михайлова «Чемпионат».
Он отметил, что ошибки в игре неизбежны, но оценку работы тренерского штаба Алексея Жамнова можно будет дать только после достижения результата.
«Встреча с Чехией будет сложной, с ними у нас всю историю были самые трудные встречи. Если мы первые забросим — нам будет легче. Если чехи забросят — нам будет сложнее. Будем смотреть и желать того, чтобы наши первыми забили и довели встречу до победы», — сказал эксперт.
Национальная команда на турнире уже обыграла Канаду и Швецию. Россия сыграет с Чехией 18 декабря в Москве. Начало — 15:30.
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру сборной России под руководством Жамнова.