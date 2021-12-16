Никишин рассказал об обстановке в хоккейной сборной России

Защитник сборной России Александр Никишин рассказал об обстановке в национальной команде на турнире Кубке Первого канала.

«От Гончара узнал достаточно много. Тренеры и в клубе, и сборной указывают мне на ошибки. Интересно поработать с таким большим специалистом», — цитирует Никишина «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что играет по заданию: подключился вперёд, вернулся назад.

Напомним, что сборная России на турнире обыграла Канаду и Швецию. 18 декабря национальная команда сыграет с Чехией.

Ранее Финляндия по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала.