Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч с Чехией

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Определились сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с командой Чехии.
Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч с Чехией
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Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Вратари: Билялов (Самонов);

Первое звено: Чистяков — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко.

Второе звено: Яковлев — Минулин, Каменев — Кадейкин — Грицюк.

Третье звено: Телегин — А. Марченко, Вовченко — Анисимов — Коршков.

Четвёртое звено: Елесин, Галимов — Морозов — Ткачёв, Каюмов.

Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в 15:30 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал прогноз на матч Россия — Чехия на Кубке Первого канала.

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