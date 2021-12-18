Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч с Чехией

Определились сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с командой Чехии.

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Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России. Вратари: Билялов (Самонов); Первое звено: Чистяков — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко. Второе звено: Яковлев — Минулин, Каменев — Кадейкин — Грицюк. Третье звено: Телегин — А. Марченко, Вовченко — Анисимов — Коршков. Четвёртое звено: Елесин, Галимов — Морозов — Ткачёв, Каюмов. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в 15:30 мск. Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал прогноз на матч Россия — Чехия на Кубке Первого канала. Состав на матч с чехами на Кубке Первого канала 🏒

⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/hf4n2cNO1U — Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021