Опубликован состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала

Состав на заключительный матч на Кубке Первого канала!

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Стартовое вбрасывание в 15:30 по мск, игру покажет Первый, также смотреть эфир можно на https://t.co/hVuJjUSFTb

⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/wPlPYBeK61