Опубликован состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала

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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с командой Финляндии.
Опубликован состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала
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Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.

Вратари: Федотов (Билялов).

Первое звено: Чистяков — Нестеров, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов.

Второе звено: Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко.

Третье звено: Никишин — Минулин, Толчинский — Семёнов — Грицюк.

Четвёртое звено: Шарипзянов, Ткачёв — Галимов — Плотников, Каменев.

Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в в 15:30 мск.

Ранее генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине.

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