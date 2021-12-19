Опубликован состав сборной России на матч с Финляндией на Кубке Первого канала
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Состав опубликован в Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.
Вратари: Федотов (Билялов).
Первое звено: Чистяков — Нестеров, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов.
Второе звено: Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко.
Третье звено: Никишин — Минулин, Толчинский — Семёнов — Грицюк.
Четвёртое звено: Шарипзянов, Ткачёв — Галимов — Плотников, Каменев.
Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в в 15:30 мск.
Ранее генменеджер сборной Канады назвал Россию одним из главных фаворитов ОИ в Пекине.
Состав на заключительный матч на Кубке Первого канала!— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
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Стартовое вбрасывание в 15:30 по мск, игру покажет Первый, также смотреть эфир можно на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/wPlPYBeK61