Финляндия одолела Россию в овертайме и выиграла Кубок Первого канала

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Сборная Финлядии по хоккею в овертайме одержала победу над командой России в матче Кубка Первого канала.
Финляндия одолела Россию в овертайме и выиграла Кубок Первого канала
  • AP

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу суоми.

В составе хозяев турнира отличились Артём Минулин и  Вячеслав Войнов на 36-й и 57-й минутах. Финские хоккеисты в основное время ответили голами Валттери Мерели (19-я) и Сакари Маннинена (45-я), а в овертайме Маннинен оформил дубль (65-я) и принёс победу своей команде.

Таким образом, финны стали победителями российского этапа Еврохоккейтура, а подопечные Алексея Жамнова стали вторыми.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала.

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