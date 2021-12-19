Финляндия одолела Россию в овертайме и выиграла Кубок Первого канала

Сборная Финлядии по хоккею в овертайме одержала победу над командой России в матче Кубка Первого канала.

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу суоми.

В составе хозяев турнира отличились Артём Минулин и Вячеслав Войнов на 36-й и 57-й минутах. Финские хоккеисты в основное время ответили голами Валттери Мерели (19-я) и Сакари Маннинена (45-я), а в овертайме Маннинен оформил дубль (65-я) и принёс победу своей команде.

Таким образом, финны стали победителями российского этапа Еврохоккейтура, а подопечные Алексея Жамнова стали вторыми.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала.