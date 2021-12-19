Швеция обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

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В матче Кубка Первого канала сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии.
Швеция обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала
  • AP

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу Чехии.

В составе победетелей отличились Густав Ридал, Антон Бенгтссон и Тим Хид. У чехов забрасывали Милан Гулаш и Ян Коварж.

Швеция по итогам турнира заняли четвёртое место, набрав три очка в три матчах. Чехия завершили выступление на Кубке Первого канала на последней строчке: одно очко после трёх игр.

Ранее Каменский заявил, что сборная России придерживалась плана в матче Кубка Первого канала с Чехией.

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