Фетисов: думаю, Овечкин расстроился из-за решения НХЛ по Олимпиаде в Пекине

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Депутат Государственной думы двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пекине.
Фетисов: думаю, Овечкин расстроился из-за решения НХЛ по Олимпиаде в Пекине
  • AP

«Видно, что там не очень хорошая обстановка. От них можно ожидать чего угодно. Думаю, что Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом. Другие, которые также хотели сыграть в Пекине, скорее всего расстроятся. Однако ситуация такая, что выбирать не приходится. Всё исходит из эпидемиологической ситуации, но самое важное — это здоровье спортсменов. Надеемся, что окончательное решение будет принято, исходя из этой ситуации, а не каких-то других моментов», — цитирует Фетисова РИА Новости Спорт.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Ранее экс-тренер сборной России Билялетдинов отреагировал на отказ НХЛ отпускать игроков на ОИ.

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