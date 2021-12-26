Фетисов призвал не создавать дополнительное давление на Мичкова

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Двукратный олимпийский чемпион, ныне депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, поделился мнением о форварде молодежной сборной России Матвее Мичкове.
Фетисов призвал не создавать дополнительное давление на Мичкова
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«Может ли Мичков стать MVP на молодёжном чемпионате мира? А зачем ему это нужно? Дайте парню играть. Я за свою жизнь видел талантливых хоккеистов, которые не сумели раскрыться и заиграть на взрослом уровне. Потому пока что все эти рекорды ни о чем не говорят. Безусловно, талант — это очень важная часть успеха, но важно ещё и справиться с психологией, популярностью. Если у него получится, то есть шанс заиграть и добиться хороших результатов, а не справится — будем вспоминать его как одного из самых талантливых юниоров. Я не хотел бы, чтобы на него сейчас накладывалось давление со стороны общественности. Это помешает общей сыгранности команды», — цитирует Фетисова РБК.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.

Ранее Мичков назвал свою главную цель.

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