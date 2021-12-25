Мичков назвал свою главную цель
«Хочется завоевать все награды, но сейчас главная цель — это Кубок Гагарина», — цитирует Мичкова пресс-служба КХЛ.
Напомним, что Россия потерпела поражение в контрольном матче перед МЧМ-2022 с Канадой со счётом 4:6. Мичков отметился в матче двумя забитыми шайбами.
МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.
Ранее Мичков прокомментировал поражение в матче с Канадой перед МЧМ-2022.