Мичков назвал свою главную цель

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Нападающий санкт-петербургского СКА и молодёжной сборной России Матвей Мичков назвал свою главную цель.

«Хочется завоевать все награды, но сейчас главная цель — это Кубок Гагарина», — цитирует Мичкова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что Россия потерпела поражение в контрольном матче перед МЧМ-2022 с Канадой со счётом 4:6. Мичков отметился в матче двумя забитыми шайбами.

МЧМ-2022 пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире. Команда Сергея Зубова 27 декабря встретится со Швецией в стартовом матче турнира.

Ранее Мичков прокомментировал поражение в матче с Канадой перед МЧМ-2022.

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