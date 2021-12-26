Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2022 со Швецией
Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
А вот и он — состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2021
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📍Подключайтесь к эфиру — игра начнётся в 00:30 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/8tBSIKnMcQ
Матч Россия — Швеция состоится 27 декабря на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). Игра начнётся в 00:30 мск.
Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде. Турнир завершится 5 января. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Действующим победителем турнира является команда США.
Ранее комментатор Сергей Гимаев — младший оценил шансы сборной России в стартовом матче с командой Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года.