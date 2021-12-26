Стал известен состав сборной России на матч МЧМ-2022 со Швецией

Короткая ссылка
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Матч Россия — Швеция состоится 27 декабря на льду арены «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире (Канада). Игра начнётся в 00:30 мск.

Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде. Турнир завершится 5 января. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Действующим победителем турнира является команда США.

Ранее комментатор Сергей Гимаев — младший оценил шансы сборной России в стартовом матче с командой Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить