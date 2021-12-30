IIHF подтвердила отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею
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Об этом сообщается на сайте IIHF. Решение было принято на Совете организации вместе с медицинским комитетом IIHF и медицинской группой МЧМ.
Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря.
29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.
До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал большим разочарованием для болельщиков отмену МЧМ-2022 по хоккею.