Фетисов назвал большим разочарованием для болельщиков отмену МЧМ-2022 по хоккею
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«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию.
Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями. Но если от одного заболевшего меняется результат целой команды, наверное, спортивный комитет выносит правильный вердикт. К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.
До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.
В итоге было принято решение об отмене соревнований.
Ранее отец Мичкова высказался об обнаружении коронавируса у сына.