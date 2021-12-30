Фетисов назвал большим разочарованием для болельщиков отмену МЧМ-2022 по хоккею

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию об отмене молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Фетисов назвал большим разочарованием для болельщиков отмену МЧМ-2022 по хоккею
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию.
Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями. Но если от одного заболевшего меняется результат целой команды, наверное, спортивный комитет выносит правильный вердикт. К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В итоге было принято решение об отмене соревнований.

Ранее отец Мичкова высказался об обнаружении коронавируса у сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить