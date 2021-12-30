Фетисов назвал большим разочарованием для болельщиков отмену МЧМ-2022 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию об отмене молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию.

Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями. Но если от одного заболевшего меняется результат целой команды, наверное, спортивный комитет выносит правильный вердикт. К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В итоге было принято решение об отмене соревнований.

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