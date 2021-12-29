Отец Мичкова о коронавирусе у сына: есть подозрения, что это была провокация

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Андрей Мичков, отец нападающего сборной России по хоккею Матвея Мичкова, прокомментировал положительный тест сына на коронавирус перед матчем со Словакией на чемпионате мира в Канаде.
Отец Мичкова о коронавирусе у сына: есть подозрения, что это была провокация

«Как чувствует себя Матвей? Сначала пришёл положительный тест на коронавирус. Мы сразу же сделали экспресс-тест — ответ был отрицательным. Сейчас сделали ещё один тест, будем отталкиваться от его результатов. У нас есть подозрения, что это была какая-то провокация. Просто у американцев вчера тоже не у простых людей был выявлен вирус — у капитана и у ключевых игроков сборной», — цитирует Мичкова-старшего «Спорт-Экспресс».

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее сообщалось, что МЧМ-2022 по хоккею отменён из-за коронавируса.

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