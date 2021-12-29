ТАСС: МЧМ-2022 по хоккею отменён из-за коронавируса

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить дальнейшее проведение молодёжного чемпионата мира в Канаде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что 29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).

Ранее сообщалось, что в молодёжной сборной России рассказали о коронавирусной инфекции у Мичкова.