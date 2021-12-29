ТАСС: МЧМ-2022 по хоккею отменён из-за коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, что 29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения случая коронавирусной инфекции в команде. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.
До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.
В первых двух встречах подопечные Сергея Зубова одержали одну победу. Россияне уступили шведам (3:6) и переиграли швейцарцев (4:2).
Ранее сообщалось, что в молодёжной сборной России рассказали о коронавирусной инфекции у Мичкова.