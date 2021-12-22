Драма Овечкина и молодых звёзд: игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе отпускать своих игроков на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Это связано с участившимися случаями заболевания коронавирусом и, как следствие, переносом матчей. По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, руководство ценит желание хоккеистов представлять свои страны в Пекине, поэтому долгое время взвешивало различные варианты.
«К сожалению, учитывая серьёзные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса, перенесены уже 50 матчей, олимпийское участие стало невозможным. Мы очень ценим усилия Международного олимпийского комитета, Международной федерации хоккея и оргкомитета Олимпиады в Пекине, которые были готовы принять игроков НХЛ, но текущие обстоятельства сделали это невозможным, несмотря на максимальное старание всех сторон процесса. Мы с нетерпением ждём участия в Олимпийских играх 2026 года», — заявил Беттмэн.
Всё же НХЛ в данном случае заботится не только о здоровье игроков, но и о финансовом благополучии. Сезон приостановлен до Рождества, и не исключено, что эта пауза может продлиться. Если перенесённые матчи не удастся провести, лига понесёт колоссальные потери. Поэтому экономически разумнее всего сыграть эти встречи в февральскую паузу, запланированную в связи с Олимпиадой. Ведь от участия в Играх хоккеисты и НХЛ прямых доходов не получат. Как отмечает Беттмэн, основная цель лиги — завершение регулярного сезона и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки.
Для многих звёзд заокеанской лиги это решение — личная драма, потому что предстоящая Олимпиада могла стать их последним шансом на олимпийское золото. В российской сборной, в первую очередь, вызывает сочувствие Александр Овечкин. Обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира не имеет в послужном списке лишь одной, но возможно самой главной в карьере награды, хотя он дебютировал на Играх ещё 15 лет назад.
На Олимпиаде в Турине сборная России осталась без медалей, сначала проиграв Финляндии в полуфинале (0:4), а затем Чехии в матче за третье место (0:3). В Ванкувере и Сочи российская сборная выбыла из турнира ещё раньше — на стадии четвертьфинала, в 2010 году уступив Канаде (3:7), а в 2014-м — той же Финляндии (1:3).
В этом сезоне в 36 лет Овечкин демонстрирует фантастические результаты и не только продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, но и борется за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата с молодыми звёздами «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. Никто не удивится, если россиянин будет включён в состав и в 2026-м, когда ему исполнится 40. Но в этом году он, действительно, мог помочь команде выиграть турнир в Пекине, а что будет через четыре года — никто не знает.
Пропуск игроками НХЛ предстоящей Олимпиады станет серьёзным ударом и по российскому голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому. На старте текущего регулярного чемпионата 33-летний голкипер демонстрировал впечатляющие результаты. Придётся ждать ещё четыре года, чтобы дебютировать на Олимпиаде американцу Остону Мэттьюсу, канадцам Макдэвиду и Нэйтану Маккиннону, немцу Драйзайтлю, шведу Виктору Хедману и многим другим игрокам нового поколения.
Известие о решении НХЛ было встречено разочарованием и грустью со стороны игроков. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, установивший минувшей ночью новый рекорд клуба по количеству победных шайб, заявил, что его лишили возможности исполнить свою мечту.
«Рос с желанием выиграть Кубок Стэнли, и мне это удалось. Также я рос с мечтой представлять свою страну и завоевать золотую медаль Олимпиады. Наверное, теперь у меня уже не будет шанса сделать это», — приводит слова игрока у себя в Twitter журналист Джо Смит.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби также расстроен новостью. Канадец отметил, что выступление на таком турнире — невероятный опыт, который ничем не восполнишь.
«Мне посчастливилось участвовать в двух Олимпиадах. Я определённо сочувствую парням, которые упустили несколько возможностей. Это не то, что можно восполнить через год или отложить на пару месяцев. Это уникальный опыт, который нечасто бывает в карьере спортсмена», — цитирует 34-летнюю звезду ESPN.
Переживает, сможет ли в будущем выступить на Играх в 2026 году и вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк.
«Следующая Олимпиада через четыре года — мне будет 32. Уверен, я буду и тогда выкладываться на полную, но это уже совсем другая история», — признался голкипер.
Возмущён происходящим в НХЛ и олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис. По его мнению, у игроков должен оставаться выбор.
«Главная проблема в том, что сейчас в США и Канаде распространяется новый вид вируса — «омикрон». Ковид-протокол расширяется, кто-то играет, кто-то — нет. Одно дело, если ты сам не можешь поехать, а другое — если тебе запрещают. Выбор должен быть. Любой спортсмен должен и всегда будет стремиться к участию в Олимпиаде», — сказал Каспарайтис в интервью «Чемпионату».
Впрочем, есть игроки, которые поддерживают решение НХЛ. Так, нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз считает, что нужно в первую очередь заботиться о здоровье и беречь близких, а в Пекине всё может пойти по непредсказуемому сценарию.
Теперь, по мнению журналиста The Athletic Пьера Лебрюна, главная надежда игроков НХЛ в том, что Олимпиаду отложат на год, как и Игры в Токио. Однако пока МОК не рассматривает данный вариант развития событий.