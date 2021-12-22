Драма Овечкина и молодых звёзд: игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине

Национальная хоккейная лига официально объявила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду. Такое решение объясняется ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в мире. Для многих возрастных хоккеистов, в частности, Александра Овечкина поездка в Пекин была одной из последних возможностей завоевать олимпийское золото. Теперь, по мнению журналиста The Athletic Пьера Лебрюна, хоккеистам остаётся надеяться лишь на то, что турнир перенесут на год.

Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе отпускать своих игроков на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Это связано с участившимися случаями заболевания коронавирусом и, как следствие, переносом матчей. По словам комиссионера лиги Гэри Беттмэна, руководство ценит желание хоккеистов представлять свои страны в Пекине, поэтому долгое время взвешивало различные варианты.

«К сожалению, учитывая серьёзные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса, перенесены уже 50 матчей, олимпийское участие стало невозможным. Мы очень ценим усилия Международного олимпийского комитета, Международной федерации хоккея и оргкомитета Олимпиады в Пекине, которые были готовы принять игроков НХЛ, но текущие обстоятельства сделали это невозможным, несмотря на максимальное старание всех сторон процесса. Мы с нетерпением ждём участия в Олимпийских играх 2026 года», — заявил Беттмэн.

Всё же НХЛ в данном случае заботится не только о здоровье игроков, но и о финансовом благополучии. Сезон приостановлен до Рождества, и не исключено, что эта пауза может продлиться. Если перенесённые матчи не удастся провести, лига понесёт колоссальные потери. Поэтому экономически разумнее всего сыграть эти встречи в февральскую паузу, запланированную в связи с Олимпиадой. Ведь от участия в Играх хоккеисты и НХЛ прямых доходов не получат. Как отмечает Беттмэн, основная цель лиги — завершение регулярного сезона и плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки.

Для многих звёзд заокеанской лиги это решение — личная драма, потому что предстоящая Олимпиада могла стать их последним шансом на олимпийское золото. В российской сборной, в первую очередь, вызывает сочувствие Александр Овечкин. Обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира не имеет в послужном списке лишь одной, но возможно самой главной в карьере награды, хотя он дебютировал на Играх ещё 15 лет назад.

На Олимпиаде в Турине сборная России осталась без медалей, сначала проиграв Финляндии в полуфинале (0:4), а затем Чехии в матче за третье место (0:3). В Ванкувере и Сочи российская сборная выбыла из турнира ещё раньше — на стадии четвертьфинала, в 2010 году уступив Канаде (3:7), а в 2014-м — той же Финляндии (1:3).

В этом сезоне в 36 лет Овечкин демонстрирует фантастические результаты и не только продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, но и борется за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата с молодыми звёздами «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. Никто не удивится, если россиянин будет включён в состав и в 2026-м, когда ему исполнится 40. Но в этом году он, действительно, мог помочь команде выиграть турнир в Пекине, а что будет через четыре года — никто не знает.

Пропуск игроками НХЛ предстоящей Олимпиады станет серьёзным ударом и по российскому голкиперу «Флориды» Сергею Бобровскому. На старте текущего регулярного чемпионата 33-летний голкипер демонстрировал впечатляющие результаты. Придётся ждать ещё четыре года, чтобы дебютировать на Олимпиаде американцу Остону Мэттьюсу, канадцам Макдэвиду и Нэйтану Маккиннону, немцу Драйзайтлю, шведу Виктору Хедману и многим другим игрокам нового поколения.

Известие о решении НХЛ было встречено разочарованием и грустью со стороны игроков. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, установивший минувшей ночью новый рекорд клуба по количеству победных шайб, заявил, что его лишили возможности исполнить свою мечту.

«Рос с желанием выиграть Кубок Стэнли, и мне это удалось. Также я рос с мечтой представлять свою страну и завоевать золотую медаль Олимпиады. Наверное, теперь у меня уже не будет шанса сделать это», — приводит слова игрока у себя в Twitter журналист Джо Смит.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби также расстроен новостью. Канадец отметил, что выступление на таком турнире — невероятный опыт, который ничем не восполнишь.

«Мне посчастливилось участвовать в двух Олимпиадах. Я определённо сочувствую парням, которые упустили несколько возможностей. Это не то, что можно восполнить через год или отложить на пару месяцев. Это уникальный опыт, который нечасто бывает в карьере спортсмена», — цитирует 34-летнюю звезду ESPN.

Переживает, сможет ли в будущем выступить на Играх в 2026 году и вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк.

«Следующая Олимпиада через четыре года — мне будет 32. Уверен, я буду и тогда выкладываться на полную, но это уже совсем другая история», — признался голкипер.

Возмущён происходящим в НХЛ и олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис. По его мнению, у игроков должен оставаться выбор.

«Главная проблема в том, что сейчас в США и Канаде распространяется новый вид вируса — «омикрон». Ковид-протокол расширяется, кто-то играет, кто-то — нет. Одно дело, если ты сам не можешь поехать, а другое — если тебе запрещают. Выбор должен быть. Любой спортсмен должен и всегда будет стремиться к участию в Олимпиаде», — сказал Каспарайтис в интервью «Чемпионату».

Впрочем, есть игроки, которые поддерживают решение НХЛ. Так, нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз считает, что нужно в первую очередь заботиться о здоровье и беречь близких, а в Пекине всё может пойти по непредсказуемому сценарию.

Теперь, по мнению журналиста The Athletic Пьера Лебрюна, главная надежда игроков НХЛ в том, что Олимпиаду отложат на год, как и Игры в Токио. Однако пока МОК не рассматривает данный вариант развития событий.