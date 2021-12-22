Каспарайтис назвал ужасным возможный отказ НХЛ отпустить игроков на ОИ-2022

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о возможном отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков на Олимпиаду в Пекин.

«То, что сейчас творится в НХЛ, просто ужасно. Мне хочется услышать официальную информацию. Олимпиада будет в феврале, ещё есть несколько недель», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

По его мнению, у каждого игрока должен быть выбор, отправляться ли ему на Игры, несмотря на распространение «омикрона».

«Любой спортсмен должен и всегда будет стремиться к участию в Олимпиаде», — добавил эксперт.

Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Число игроков, находящихся в коронавирусном протоколе, уже превысило 100.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что НХЛ приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду.