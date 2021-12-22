Третьяк высказал сожаление из-за отказа НХЛ от участия на Олимпиаде в Пекине

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал новость о том, что Олимпийские игры в Пекине 2022 года пройдут без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Третьяк высказал сожаление из-за отказа НХЛ от участия на Олимпиаде в Пекине
  • РИА Новости

«Очень жаль, что лучшие хоккеисты не приедут на Игры, потому что это было бы большим олимпийским праздником. Олимпийская медаль — это олимпийская медаль. Естественно, все игроки горели желанием выступить на Олимпиаде. Но жизнь так распорядилась. С другой стороны, игроки Континентальной хоккейной лиги, которые могли не попасть на Игры, сейчас имеют возможность туда попасть. Кто бы ни поехал, я уверен, что каждая команда будет биться в Пекине и мы увидим хороший хоккей», — приводит слова Третьяка ТАСС.

22 декабря 2021 года НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на Играх в Пекине. Первоначально НХЛ и IIHF заключили соглашение, согласно которому игроки лиги примут участие в Олимпиаде. При этом НХЛ имела право до 10 января отказаться от участия в случае неблагоприятной эпидемической обстановки.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее НХЛ официально объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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