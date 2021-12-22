Ротенберг заявил, что ФХР была готова к неприезду игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекин

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что организация изначально была готова к тому, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) откажется от участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«ФХР изначально была готова к тому, что НХЛ откажется от участия в Олимпийских играх 2022 года. После Южной Кореи мы на протяжении четырёх лет работали по плану в рамках нашей стратегии. План Б с участием в Олимпиаде хоккеистов КХЛ рассматривался наравне с планом А. Даже прошедшим летом, когда между МОК, IIHF и НХЛ было достигнуто рамочное соглашение, план Б рассматривался ФХР как максимально вероятный», — цитирует Ротеберга ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Третьяк высказал сожаление из-за отказа НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине.