Ротенберг заявил, что ФХР была готова к неприезду игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекин
- РИА Новости
«ФХР изначально была готова к тому, что НХЛ откажется от участия в Олимпийских играх 2022 года. После Южной Кореи мы на протяжении четырёх лет работали по плану в рамках нашей стратегии. План Б с участием в Олимпиаде хоккеистов КХЛ рассматривался наравне с планом А. Даже прошедшим летом, когда между МОК, IIHF и НХЛ было достигнуто рамочное соглашение, план Б рассматривался ФХР как максимально вероятный», — цитирует Ротеберга ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Третьяк высказал сожаление из-за отказа НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине.