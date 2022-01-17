Тренер сборной России по хоккею Кудашов назвал Олимпиаду делом государственной важности
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«Как настроение? Хорошее. Есть ощущение, что надолго отправляемся в полёт, ответственно. Большая неизвестность в плане того, что может произойти. Трое ребят не доехали сюда? Ну что ж, если ситуация такая. У нас достаточно игроков, которых можно добрать», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
Он отметил, что пока в команде ставят задачу проверить здоровье всех игроков. По его словам, ситуация в сборной напоминает обстановку перед чемпионатом мира.
«Это дело государственной важности, хотелось бы сразу начать готовиться. Не знаем, что будет завтра, «омикрон» идёт. Такие моменты нужно пытаться учитывать», — подчеркнул Кудашов.
17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января.
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов не прибыл в расположение сборной России из-за положительного теста на COVID-19.