«Чистейший промах организаторов»: как в России отреагировали на отмену молодёжного ЧМ по хоккею в Канаде

Досрочное завершение молодёжного чемпионата мира в Канаде стало серьёзным ударом для хоккеистов, заявил главный тренер сборной России Сергей Зубов. В свою очередь, капитан команды Марат Хуснутдинов подчеркнул, что в коллективе не обсуждают сданный Матвеем Мичковым положительный тест на коронавирус. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал решение IIHF тяжёлым, но правильным. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв обвинил в произошедшем организаторов. А экс-наставник сборной России Владимир Плющев раскритиковал излишне жёсткий COVID-протокол.

«Тяжёлый удар для хоккея в целом»

Досрочное завершение молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде стало большим разочарованием для миллионов болельщиков. Сначала был отменён матч Швейцария — США, затем встреча Чехии и Финляндии. Наконец, после сдачи положительного теста на коронавирус 17-летним российским нападающим Матвеем Мичковым IIHF приняла непростое решение.

В ФХР «разделили заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа». Главный тренер Сергей Зубов, с трудом подбирая слова, рассказал, что ещё утром в среду все спокойно готовились к игре. Однако чуть позже стало известно об отмене встречи со Словакией, а затем и всего турнира.

«Естественно, ребята и вся команда разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Утром провели собрание и потом получили новости… Всех хочу поблагодарить за самоотдачу и работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своих местах. Пообщались с ними по Zoom, тренерский штаб поблагодарил ребят за усилия и выразил им сочувствие. Отмена такого турнира — тяжёлый удар для хоккея в целом. IIHF, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы получился отличный чемпионат, но, к сожалению, вмешались обстоятельства», — заявил наставник ФХР.

По его словам, команда в настоящий момент находится на карантине и ждёт информации от оргкомитета об обратных рейсах в Россию.

Олег Знарок, занимающий в штабе Зубова должность консультанта, подчеркнул, что россиянам особенно обидно, поскольку они были «заряжены на победу». Не скрывали своего разочарования и сами спортсмены. Капитан молодёжной сборной Марат Хуснутдинов признался, что узнал неприятную новость всего за полчаса до отъезда на матч со Словакией.

«Мандража перед сдачей ПЦР-тестов не было. Все понимали, где мы находимся. Ходили в масках, ни с кем из других команд не общались. А что случилось, то случилось. Обидно очень. Готовились тщательно, создавали коллектив, команду — единое целое. И в середине чемпионата отменяют турнир. Эмоции не передать словами», — сказал Хуснутдинов на пресс-конференции.

По признанию нападающего, в команде не обсуждают сдачу положительного теста на коронавирус Мичковым.

«Искать виновных — не наше дело. Мы приехали играть в хоккей. В коллективе не было разговоров по этому поводу», — добавил Хуснутдинов.

Более того, в сложившихся обстоятельствах не исключено, что россиянам придётся встречать Новый год в своих гостиничных номерах — при необходимости соблюдать жёсткие условия карантина.

«Собираемся делать всё по правилам. Скажут не выходить — не будем выходить. Поздравим друг друга по видео. От нас сейчас требуется выполнять то, что просят», — подытожил форвард.

По мнению защитника Шакира Мухамадуллина, хоккеистам в этой ситуации остаётся вести себя как профессионалам.

«Понятно, какая ситуация сложилась в мире. Обидно, но не в наших силах менять правила и кого-то предостерегать. Все к этому отнесутся с пониманием и примут как есть. У нас в плане стояла сдача ПЦР, потом мы должны были готовиться к игре. Мысли всегда пролетали только об этом», — заявил россиянин.

Крайне раздосадованы вынужденной остановкой турнира и в расположении других участников МЧМ. В частности, тренер сборной США Нэйт Лиман отметил, что «убит горем». А нападающий сборной Швеции Александер Хольц подчеркнул, что скандинавы вполне могли выиграть турнир.

Большим разочарованием вынужденное завершение первенства стало и для руководства IIHF.

«Я очень расстроен за Федерацию хоккея Канады — были огромные инвестиции. Это серьёзное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты — огромные потери», — приводит ТАСС заявление почётного президента международной федерации Рене Фазеля.

А бывший вице-президент IIHF Калерво Куммола призвал перенести МЧМ-2022 на год по примеру Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Это чемпионат мира не по хоккею, а по COVID-19»

В России вердикт международной федерации восприняли неоднозначно. Нашлись как поддержавшие его, так и раскритиковавшие. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, виновных в сложившейся ситуации нет.

«Можно было сделать более жёсткие правила. Жалко очень, ведь МЧМ всегда являлся новогодним пиршеством, где есть задор, креатив. Этот хоккей дарит много радости. Обидно, что он закончился вот так. Но присуждать поражение из-за одного положительного случая точно неправильно. Нарушается спортивный принцип. Представьте себе абсурдность ситуации, если бы такое случилось перед финалом. Поэтому принято тяжёлое, но правильное решение», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

В свою очередь, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко выразил опасение, что досрочное завершение МЧМ может негативно сказаться и на перспективах проведения ОИ-2022 в Пекине.

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«Правильно некоторые хоккеисты из Европы пишут, что игроки из НХЛ в Пекин из-за пандемии лететь не хотят, а мы, мол, крайние? Им, значит, опасно, а нашим нет? Я полностью с их мнением согласен. Все люди одинаковые. Если есть угроза для здоровья, надо заботиться обо всех, а не только о представителях НХЛ», — рассказал эксперт в интервью «Матч ТВ».

А вот вердикт IIHF он назвал правильным, поскольку технические поражения присудили сразу трём командам-участницам из десяти.

«Это уже бред какой-то. Закрывайте тогда все сборные в «пузыре», и пусть там живут две недели. Это чемпионат мира не по хоккею, а по COVID-19. А кому нужен ковидный чемпион?» — задался вопросом Терещенко.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков также одобрил действия международной федерации, поскольку в нынешних условиях у неё не оставалось другого выбора.

«Есть такое слово «прискорбно» — это как раз про отмену МЧМ. Очень жаль. Для каждого молодого хоккеиста, попадающего на чемпионат мира, это важное событие как в спортивной жизни, так и с точки зрения продолжения карьеры. Но сейчас такая ситуация в мире… Её надо принять как должное. Руководство, решившее отменить МЧМ, действовало по определённой ситуации, которая складывалась по ходу всего турнира. Здоровье ребят намного важнее. МЧМ, конечно, молодёжный праздник… Очень жаль, что так вышло. Считаю, все они — чемпионы МЧМ», — подчеркнул специалист.

Он также обратился к хоккеистам отечественной молодёжки. Быков призвал их в первую очередь «не сникать», так как впереди ждут новые вершины, «которые нужно будет покорить», как на международном, так и клубном уровне.

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов также поддержал спортсменов, которые в сложившейся ситуации пострадали больше всех.

«Вы меня огорошили, это ужасно. Я очень сильно расстроился: весь год ждёшь МЧМ, и потом раз — и всё. Представляю, что чувствуют ребята. А тем, кто сдал положительный тест, теперь нельзя лететь домой… Мы уже заигрались в этот COVID-19. Я бы понял, если бы ребята лежали с температурой, это бы вызывало обеспокоенность», — посетовал Брызгалов.

Впрочем, многие считают, что IIHF в данной истории не стоит считать лишь заложником обстоятельств. Например, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв подчеркнул: вся ответственность за приостановку турнира целиком и полностью лежит на организаторах.

«Они должны были всё предусмотреть и опереться на опыт прошлогоднего чемпионата мира. Чистые зоны, меры по контролю, «пузыри». Зараза пошла от игрока к игроку. Это чистейший промах организаторов. Китайцы вот на Олимпиаде всё четко придумали. А в Канаде расслабились. Это их промах. Организаторов надо наказать. Если бы Россия проводила сейчас этот турнир, такого бы не случилось. Мы бы не допустили. Главное, чтобы по возвращении наши ребята получили квалифицированную помощь», — подчеркнул депутат.

Поддержал его и комментатор Денис Казанский, работавший на матчах турнира. Он обратил внимание, что даже объявить о завершении первенства не смогли «по-человечески».

«IIHF спихивает на Hockey Canada, Hockey Canada тоже ничего не может сказать. В общем, мы здесь, в кулуарах, естественно, всё это услышали… Удивительный турнир, и самое главное, что организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища», — отметил журналист.

Многих также удивили излишне строгие правила COVID-протокола, согласно которым в случае сдачи даже одного положительного теста на коронавирус вся команда обязана садиться на карантин. Об этом высказался, например, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

«Очень странное решение, как так можно? Один человек сдал положительный тест — сразу отменили матч и присудили техническое поражение. Видимо, у них там какие-то свои правила или регламент. Конечно, никакого смысла в таком турнире нет. Неправильно ставить команде поражение без игры, сильнейшего нужно выявлять на льду», — заявил Каспарайтис.

По мнению бывшего наставника молодёжки Владимира Плющева, на карантин следовало сажать только непосредственно заболевших, а не всех подряд.

«Претензии лишь к организаторам. Считаю, IIHF должна была всё проверить и предположить, какие могли быть последствия. А то, что было сделано по ходу турнира, — нонсенс. Вы сажайте на карантин тех игроков, которые сдали положительный тест, а когда из-за одного человека наказывают всю команду, то это другой момент», — цитирует специалиста ТАСС.

Наконец, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский признался, что не ожидал такого шага со стороны международной федерации.

«Жалко. Для молодых ребят очень обидно. Это их чемпионат, где они себя показывают и идут во взрослый хоккей. Для зрителей был бы большой праздник на Новый год. Мичков? Он ещё молодой, у него впереди будет много первенств планеты. Естественно, он начал чемпионат здорово и хотел помочь нашей команде. К сожалению, это общее решение, которое перечёркивает многое в спортивном плане», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».