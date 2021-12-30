В ФХР сожалеют об отмене МЧМ-2022

В Федерации хоккея России (ФХР) отреагировали на отмену молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис признался, что не понимает, зачем нужно было начинать МЧМ-2022 по хоккею.