Каспарайтис не понимает, зачем нужно было начинать МЧМ-2022 по хоккею

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

«Зачем вообще было начинать такой турнир, если всем было известно о настолько строгих мерах в случае положительного теста у одного из игроков. Неужели они думали, что за весь турнир не будет ни одного случая заражения? Это глупость какая-то», — цитирует Каспарайтиса Sport24.

Он отметил, что в НХЛ множество игроков находятся в ковид-протоколах, однако команды всё равно играют, а технические поражения не присваиваются.

«Конечно, хорошо, что такой турнир отменили. Зрителям вряд ли нравилось за час до матча узнавать, что он отменен. В таком турнире нет никакого смысла», — добавил Каспарайтис.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают ошибки организаторов МЧМ-2022 причиной отмены турнира.