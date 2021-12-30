Каспарайтис не понимает, зачем нужно было начинать МЧМ-2022 по хоккею

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.
Каспарайтис не понимает, зачем нужно было начинать МЧМ-2022 по хоккею
  • globallookpress.com
  • © Jason Franson/Keystone Press Agency

«Зачем вообще было начинать такой турнир, если всем было известно о настолько строгих мерах в случае положительного теста у одного из игроков. Неужели они думали, что за весь турнир не будет ни одного случая заражения? Это глупость какая-то», — цитирует Каспарайтиса Sport24.

Он отметил, что в НХЛ множество игроков находятся в ковид-протоколах, однако команды всё равно играют, а технические поражения не присваиваются.

«Конечно, хорошо, что такой турнир отменили. Зрителям вряд ли нравилось за час до матча узнавать, что он отменен. В таком турнире нет никакого смысла», — добавил Каспарайтис.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают ошибки организаторов МЧМ-2022 причиной отмены турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить