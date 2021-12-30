В Госдуме считают ошибки организаторов МЧМ-2022 причиной отмены турнира

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением об отмене молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

«Очень жаль наших молодых парней, которые так ждали шанс, чтобы проявить себя. Для ребят это важнейшее событие в жизни. Отмена чемпионат мира — это ужасная новость не только для нашей сборной, но и для федерации хоккея», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что здоровье остаётся на первом месте и необходимо сделать всё для возращение российских хоккеистов на родину, а также предоставить им лучшую помощь в случае необходимости.

«Мне кажется, что чемпионат мира нужно было приостанавливать ещё после первого случая заболевания. Все ребята выезжали из России здоровыми. С большой долей вероятности они заразились уже там. Значит, организаторы не смогли обеспечить безопасность должным образом», — добавил депутат.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее комментатор Денис Казанский заявил, что организаторы МЧМ-2022 были не готовы к произошедшему.