Казанский: организаторы МЧМ-2022 были не готовы к произошедшему

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Комментатор Денис Казанский, работавший на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде, высказался об отмене турнира из-за коронавируса.
Казанский: организаторы МЧМ-2022 были не готовы к произошедшему
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

«Ну вот и всё, молодёжный чемпионат мира закончен... Удивительный турнир, и самое главное, организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища», — написал Казанский в Instagram.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. 

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее сообщалось, что IIHF подтвердила отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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