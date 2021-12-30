Казанский: организаторы МЧМ-2022 были не готовы к произошедшему

Комментатор Денис Казанский, работавший на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде, высказался об отмене турнира из-за коронавируса.

«Ну вот и всё, молодёжный чемпионат мира закончен... Удивительный турнир, и самое главное, организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища», — написал Казанский в Instagram.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария.

Ранее сообщалось, что IIHF подтвердила отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею.