В «молодёжке» не обсуждали положительный тест Мичкова на коронавирус

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Нападающий и капитан молодёжной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов высказался о положительном тесте форварда Матвея Мичкова на коронавирус.
В «молодёжке» не обсуждали положительный тест Мичкова на коронавирус

«Мы не обсуждали тест Мичкова внутри команды. Что случилось, то случилось. Не наше дело искать виновных. Мы приехали играть в хоккей», — цитирует Хуснутдинова «Спорт-Экспресс».

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее тренер-консультант молодёжной сборной России Олег Знарок отреагировал на отмену МЧМ-2022 по хоккею.

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