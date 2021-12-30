Знарок отреагировал на отмену МЧМ-2022 по хоккею

Тренер-консультант молодёжной сборной России Олег Знарок высказался об отмене чемпионата мира в Канаде.

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Мы готовились к турниру, мы были в полном порядке, были заряжены на победу», — цитирует Знарок РИА Новости.

По его словам, ему ещё неизвестно, что будет делать национальная команда в дальнейшем.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее капитан молодёжной сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов признался, что ему обидно из-за отмены МЧМ.