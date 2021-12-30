Капитан молодёжной сборной России по хоккею признался, что ему обидно из-за отмены МЧМ

Нападающий и капитан молодёжной сборной России Марат Хуснутдинов отреагировал на отмену чемпионата мира в Канаде.

«Сегодня был обычный предыгровой день: завтрак, собрание. Потом пошли по номерам отдыхать. Я прилёг спать, проснулся за полчаса до отъезда и увидел, что игра отменена. Сказали, что мы не выходим из номеров и что нам принесут еду», — цитирует Хуснутдинова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что у него не было мандража перед ПЦР-тестом, а также особых пересечений с другими людьми у команды не было.

«Очень обидно. Тщательно готовились к турниру, создавали коллектив и одно целое. И вот буквально на середине все отменили... Не передать словами, какие сейчас эмоции... Но от нас ничего не зависело», — добавил игрок.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал отмену ЧМ по хоккею.