Тренер молодёжной сборной России Зубов прокомментировал отмену ЧМ по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов высказался об отмене чемпионата мира в Канаде.

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира», — приводит слова Зубова «Матч ТВ».

Он также поблагодарил подопечных за самоотдачу, так как они они многим пожертвовали для участия на турнире. По его словам, тренерский штаб поблагодарил хоккеистов. Специалист также назвал отмену турнира тяжёлым ударом для хоккея.

«IIHF, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства. Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов», — добавил Зубов.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что МЧМ-2022 планируют заново провести летом.