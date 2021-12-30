Глава IIHF Тардиф сообщил, что МЧМ-2022 планируют заново провести летом

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что молодёжный чемпионат мира пройдёт позднее.
Глава IIHF Тардиф сообщил, что МЧМ-2022 планируют заново провести летом
  • globallookpress.com
  • © Jason Franson/Keystone Press Agency

«Мы отменили текущий турнир, но с января мы начнём работать над организацией нового. Мы всё ещё хотим провести МЧМ-2022 и не сдаёмся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились. Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом», — цитирует Тардифа «Чемпионат».

По его словам, все уже сыгранные матчи турнира тоже будут проведены заново. Он также отметил, что соревнования необходимо будет снова проводить в Канаде.

«Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», — добавил Тардиф.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря и должен был продлиться до 5 декабря. Соревнования проходили в Ред-Дире и Эдмонтоне.

29 декабря России присудили техническое поражение от Словакии после обнаружения коронавирусной инфекции в команде у нападающего Матвея Мичкова. Изначально матч должен был состояться в канадском Ред-Дире в ночь с 29 на 30 декабря в 00:30 мск.

До этого по той же причине отменили матчи Финляндия — Чехия и США — Швейцария. В итоге турнир был отменён.

Ранее сообщалось, что в ФХР сожалеют об отмене МЧМ-2022.

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