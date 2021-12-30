Журналисты рассказали о свадьбе в отеле с хоккеистами на МЧМ-2022

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Американские журналисты рассказали о том, что на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде не было «пузыря», а отеле была запланирована свадьба.
Журналисты рассказали о свадьбе в отеле с хоккеистами на МЧМ-2022
  • globallookpress.com
  • © Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency

По словам корреспондента Криса Петерса в Twitter, все официальные лица оставались в своих комнатах, а все медицинские протоколы соблюдались. Однако в отеле сборных Швеции и США был запланирован свадебный приём.

Другой журналист Кори Продман добавил, что один из членов европейской команды контактировал с гостями свадьбы, из-за чего меры безопасности на турнире ему кажутся смешными.

Напомним, что IIHF объявила об отмене соревнований из-за случаев заболевания коронавируса в сборных.

Ранее сообщалось, что в «молодёжке» не обсуждали положительный тест Мичкова на коронавирус.

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