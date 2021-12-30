Журналисты рассказали о свадьбе в отеле с хоккеистами на МЧМ-2022
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- © Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency
По словам корреспондента Криса Петерса в Twitter, все официальные лица оставались в своих комнатах, а все медицинские протоколы соблюдались. Однако в отеле сборных Швеции и США был запланирован свадебный приём.
Другой журналист Кори Продман добавил, что один из членов европейской команды контактировал с гостями свадьбы, из-за чего меры безопасности на турнире ему кажутся смешными.
Напомним, что IIHF объявила об отмене соревнований из-за случаев заболевания коронавируса в сборных.
Ранее сообщалось, что в «молодёжке» не обсуждали положительный тест Мичкова на коронавирус.