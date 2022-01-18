Олимпийский выбор Жамнова: объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на Игры

Федерация хоккея России опубликовала расширенный состав национальной сборной на пекинскую Олимпиаду. В него попали 37 человек, представляющих 11 клубов КХЛ. В списке из пяти вратарей довольно неожиданно оказались Ярослав Аскаров и Александр Самонов, практически не имеющие практики в СКА. Зато не получили вызов в сборную опытный защитник «Локомотива» Алексей Марченко и нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров, занимающий четвёртое место в гонке бомбардиров текущего сезона КХЛ.

«Сейчас сдаём тесты и завтра, дай бог, едем в Новогорск»

В понедельник, 17 января, составы на Олимпийские игры объявили сборные России по целому ряду видов спорта, включая биатлон, конькобежный спорт и кёрлинг. Не стал исключением и хоккей. Впрочем, в СМИ ещё на выходных был опубликован список, который совпал с официальным почти полностью.

В расширенный ростер национальной команды попали 37 человек, пять из которых — вратари. Делегация не сразу отправилась на базу в Новогорск, где состоится подготовительный сбор, а заселилась в отель в Москве. Это связано с желанием провести тестирование и максимально обезопасить спортсменов от заражения коронавирусом.

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А вот наставник сборной Алексей Жамнов, по информации журналиста Алексея Шевченко, в ближайшее время не присоединится к подопечным, поскольку у него как раз был обнаружен COVID-19.

Таким образом, в первые дни штаб «красной машины» ждёт непростая задача — определить, в каком состоянии находятся хоккеисты. В середине января регулярный чемпионат КХЛ был приостановлен из-за массовых случаев заболевания коронавирусом. Некоторые команды вынужденно ушли на карантин ещё раньше. В частности, это касается ЦСКА, из состава которого были вызваны семь человек.

Представляет армейцев и главный тренер Сергей Фёдоров, занимающий должность помощника Жамнова. Он выразил надежду, что через пару дней сборная начнёт полноценную подготовку к Олимпиаде.

«Игроки ЦСКА, приехавшие в сборную, не тренировались почти две недели. Нам предстоит интенсивный и бурный процесс... У нас есть ребята на замену, но как дальше пойдёт — будем смотреть по ситуации. Что касается Кости Окулова, ничего не могу сказать. Он тоже болел. 24 января только с ЦСКА начнёт работать... Сейчас сдаём тесты и завтра, дай бог, едем в Новогорск сдавать ещё один. Это реальность нашего дня», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

По словам нападающего столичных армейцев Сергея Плотникова, хоккеистам понадобится некоторое время, чтобы набрать форму и психологически привыкнуть к необходимости жить в «пузыре».

«Нужно морально подготовиться к тому, что не сможешь некоторое время быть с семьёй, выходить в город, посещать рестораны. Морально нужно подготовиться именно к этому, а физическая форма придёт, потому что у нас будет много дней для подготовки. Тренерский штаб знает, что нужно делать», — цитирует спортсмена официальный сайт ЦСКА.

Отсутствие Марченко и наличие Аскарова и Самонова

Что касается состава сборной, то он вызвал ряд вопросов. Оспорить можно выбор Жамнова по всем линиям. Так, в списке вратарей нашлось место Ярославу Аскарову и Александру Самонову, которые практически не имеют практики в составе СКА. Первый в текущем сезоне КХЛ провёл всего шесть встреч, а второй — девять. Зато попал в заявку Дмитрий Шугаев, голкипер «Северстали» — одного из главных возмутителей спокойствия на Западе. В 27 матчах он отразил почти 92% бросков.

Выбор защитников на первый взгляд кажется более логичным. К Олимпиаде будут готовиться почти все сильнейшие разрушители КХЛ. Компанию им вполне могли составить Алексей Марченко и Рушан Рафиков из «Локомотива». Особенно это касается первого, который обладает опытом игры как в НХЛ, так и на крупных международных турнирах. Вместе со сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2016, а два года спустя завоевал золото ОИ в Пхёнчхане. Олег Знарок регулярно приглашал хоккеиста, а вот Жамнов решил от него отказаться.

Оказался невостребованным и Сергей Толчинский, в прошлом году ставший самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина и принявший участие в первенстве планеты. Но нынешний штаб в нём также пока не заинтересован.

Из состава ЦСКА вызвали, казалось, практически всех, кого было можно. Одних нападающих прибыло пятеро: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Плотников и Антон Слепышев. А вот Константина Окулова, набравшего 33 очка в 43 встречах КХЛ, в составе не оказалось. Возможно, это связано с тем, что он не до конца восстановился от перенесённого коронавируса.

Наконец, проигнорировал тренерский штаб Дамира Жафярова, который не первый год входит в списки самых результативных хоккеистов лиги. В текущем сезоне он занимает четвёртое место в гонке бомбардиров с 18 шайбами и 27 результативными передачами. Форвард едва ли не в одиночку тянет за собой скромное «Торпедо», но в сборной пока не заслужил места даже в расширенном списке.

«За результат предстоит отвечать Жамнову»

Немало вопросов к Жамнову осталось и у экспертов. Например, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова удивило отсутствие Толчинского, а также состав голкиперов.

«Два вратаря из Питера, которые сезон вообще не играли практически. Но у тренеров своё видение. Толчинский себя неплохо зарекомендовал, это нестандартный игрок. В остальном всё нормально — собрались сильнейшие», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

По мнению чемпиона мира Андрея Николишина, шанс проявить себя заслужили Жафяров, Егор Коршков из «Локомотива» и Денис Зернов из магнитогорского «Металлурга», однако ответственность в конечном итоге будет нести тренерский штаб «Красной машины».

«За результат ведь Жамнов будет отвечать, а не мы с вами… Мне лично Жафяров нравится, у него много сильных качеств. Очень быстрый форвард — и в плане принятия решений, и в катании, и во владении клюшкой. Умный и хитрый, читает игру, поэтому шайба его сама находит. Опять же разносторонний, может грамотно действовать и в атаке, и в обороне. Не зря Дамир уже не первый год показывает себя в «Торпедо» и лидером, и бомбардиром», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

А олимпийского чемпиона Александра Пашкова, как и Кожевникова, поразило присутствие пребывающего в глубоком резерве СКА Аскарова.

«Не хочется говорить про Аскарова вещи, которые могли бы повлиять на его игровую карьеру, но в данной ситуации его кандидатура вызывает недоумение. Ярослав ещё очень молод, у него всё впереди. Могу пожелать ему только успехов, но его появление в олимпийской сборной вызывает вопросы», — посетовал Пашков.

Наконец, чемпион мира Максим Сушинский вступился за Толчинского, который, по его словам, мог претендовать на место в расширенном составе национальной команды.

«У него не лучший сезон. Он блистал в прошлом, а в этом году у него не идёт. Наверное, всё по делу. Не очень хорошую игру показывает, до прошлого сезона не дотягивает. С другой стороны, кого тогда взяли, если не его? Энхаэловцев нет. Не знал, что у нас так много игроков», — добавил Сушинский.