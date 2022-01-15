Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Короткая ссылка
Стали известны имена 36 игроков, которые войдут в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
  • ©Augustas Cetkauskas / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В список вошли пять вратарей: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Напомним, что на Олимпийские игры не поедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнир пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что благодаря двум передачам Капризова «Миннесота» обыграла «Анахайм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить