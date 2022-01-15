Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В список вошли пять вратарей: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).
Напомним, что на Олимпийские игры не поедут игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнир пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что благодаря двум передачам Капризова «Миннесота» обыграла «Анахайм».