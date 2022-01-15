Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на ОИ-2022

Стали известны имена 36 игроков, которые войдут в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

©Augustas Cetkauskas / EyeEm

Gettyimages.ru