Сборная России по хоккею проведёт товарищеский матч с Латвией 5 февраля

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Сборная России по хоккею в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине проведёт товарищеский матч с командой Латвии.
Сборная России по хоккею проведёт товарищеский матч с Латвией 5 февраля
  • РИА Новости

Встреча состоится 5 февраля на льду Государственного дворца спорта Пекина. Игра начнётся в 14:45 мск, сообщает пресс-служба Латвийской федерации хоккея.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Основной состав сборной будет объявлен 25 января.

2 февраля вечером национальная команда вылетит в Пекин.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января. 





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