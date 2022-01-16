Сборная России по хоккею проведёт товарищеский матч с Латвией 5 февраля
- РИА Новости
Встреча состоится 5 февраля на льду Государственного дворца спорта Пекина. Игра начнётся в 14:45 мск, сообщает пресс-служба Латвийской федерации хоккея.
Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.
Основной состав сборной будет объявлен 25 января.
2 февраля вечером национальная команда вылетит в Пекин.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что сборы российской команды по хоккею перед Играми-2022 перенесены на 17 января.