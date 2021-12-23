«Они «убивают» всех наших великих ребят»: как в России отнеслись к отказу НХЛ от участия в Олимпийских играх в Пекине

В ФХР спокойно отнеслись к решению НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине. Первый вице-президент федерации Роман Ротенберг отметил, что это не скажется на задачах сборной России, а главный тренер Алексей Жамнов подчеркнул, что команда продолжит готовиться в штатном режиме. Между тем, Павел Буре и Борис Михайлов объяснили вердикт лиги финансовыми интересами. А по словам Александра Кожевникова, НХЛ «убила» мечту возрастных Евгения Малкина и Александра Овечкина. Однако по мнению Вячеслава Фетисова и Дарюса Каспарайтиса, нападающий «Вашингтона» способен блеснуть и на ОИ-2026 в 40 лет.

«У НХЛ на первом месте — бизнес, а уже потом — спорт»

Решение НХЛ об отказе от участия в Олимпийских играх-2022 расстроило миллионы болельщиков по всему миру. В последнее время ситуация в лиге только ухудшалась, и СМИ, ссылаясь на различные источники, сообщали, что будет вынесен именно такой вердикт. Но надежда на лучшее сохранялась вплоть до вечера среды, когда и было оглашено итоговое заявление.

Однако в России его встретили предельно спокойно. По комментариям официальных лиц становилось очевидно, что в стране были к этому готовы. В частности, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что отсутствие в Пекине хоккеистов, выступающих за океаном, не скажется на главной задаче.

«Со стороны федерации хоккея страны созданы все условия, чтобы национальная команда России повторила золотой успех Пхёнчхана и защитила титул олимпийских чемпионов — первый для отечественного хоккея за 26 лет», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Спокойно решение НХЛ принял и президент ФХР Владислав Третьяк. Он хотя и выразил сожаление по поводу отказа, но отметил, что ценность олимпийских медалей Пекина от этого не снизится.

«С другой стороны, игроки Континентальной хоккейной лиги, которые могли не попасть на Олимпиаду, имеют сейчас возможность туда попасть. Кто бы ни поехал, я уверен, что каждая команда будет биться в Пекине и мы увидим хороший хоккей», — цитирует главу федерации ТАСС.

Сохранили оптимизм и в тренерском штабе сборной России. По словам наставника Алексея Жамнова, команда продолжит готовиться к главному спортивному событию четырёхлетия в штатном режиме. Единственное, что расстроило специалиста — лишение вероятно последней возможности сыграть на Олимпиаде возрастных легионеров, таких как Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«Как готовились, так и продолжаем готовиться. Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своём нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера», — рассказал тренер в интервью «Чемпионату».

В свою очередь, его советник Валерий Каменский подчеркнул, что у Жамнова изначально было два варианта: с участием хоккеистов из НХЛ и без них, а потому вердикт заокеанской лиги оказался воспринят спокойно.

«Будем задействовать доступных хоккеистов. Турнир обещает получиться интересным и напряжённым. Олимпиада — большое событие, и все команды будут в равных условиях», — подчеркнул Каменский.

В сложившейся ситуации Сергей Фёдоров, помощник Жамнова, отметил важность проведения Кубка Первого канала в декабре. Ведь участие в домашнем этапе Еврохоккейтура помогло сформировать костяк исполнителей, которые теперь будут защищать честь страны в Пекине.

В целом же, комментируя отказ НХЛ от поездки на Олимпийские игры, многие эксперты в качестве главной причины назвали финансовый аспект. Якобы руководству лиги выгоднее довести до конца свой регулярный чемпионат, чем рисковать с отправкой спортсменов в Пекин. Такую точку зрения высказал, например, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

«Конечно, жалко, что НХЛ не поедет на игры. Когда мы впервые выступали на Играх с НХЛ в 1998 году, то многие люди думали, что это навсегда. Но НХЛ не так выгодно развитие хоккея во всём мире, как собственный бизнес, и пока это объективная реальность», — посетовал Буре.

Поддержал его позицию и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов — по его мнению, на первом месте у лиги стоит вовсе не хоккей.

«Мне не обидно из-за этого решения. Обидно игрокам, что они не поедут. Хорошо было бы, если бы они участвовали. Но раз руководство приняло такое решение, это их проблемы, а не наши. У НХЛ на первом месте стоит бизнес, а потом спорт», — заявил Михайлов.

Почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов главной причиной отказа считает политический аспект.

«Коронавирус — серьёзный мотив, но мне кажется, всё-таки предлог. Это позиция администрации, такой приказ из Вашингтона, не верится в такие совпадения», — приводит ТАСС слова Смирнова.

«Овечкин ещё успеет стать олимпийским чемпионом»

Если сам вердикт НХЛ в стране комментировали сдержанно, то к лишению возможности выступить на, вероятно, последней Олимпиаде в карьере Овечкина отнеслись с сожалением. К моменту следующих Игр в Милане в 2026-м нападающему исполнится 40 лет, и сложно сказать, будет ли он выступать за сборную России. То же самое касается Малкина, который младше всего на год. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прямо заявил, что заокеанская лига «убила» их мечту.

«Понимаю, что в НХЛ действительно беспокоятся о здоровье игроков, но в Китае сейчас малая заражаемость… На своём чемпионате они больше зарабатывают, а на Олимпиаде — не в таком объёме… Получается, своим отказом НХЛ «убивает» всех наших великих ребят: Овечкина, Малкина. Для них это, может, заключительная Олимпиада. Это был их последний шанс», — приводит слова Кожевникова «РБ-Спорт».

Однако многие считают: форварду «Вашингтона» по силам продержаться до ОИ в Италии. Например, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, для Овечкина 40 лет — не возраст. Вместе с тем он усомнился, что его в качестве исключения могут отпустить в Пекин.

«С гуманизмом энхаэловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином. В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши — НХЛ может внести лепту. Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее. Будем ждать», — объяснил Фетисов.

Верит в Александра и Дарюс Каспарайтис, по словам которого, отечественный хоккеист в 36 проводит лучший сезон в карьере.

«Ещё успеет стать олимпийским чемпионом. Не считаю, что Пекин был последним шансом Александра… Жаль, что лучших игроков мира мы не увидим, но для России это даже плюс — теперь больше шансов на олимпийское золото», — подчеркнул олимпийский чемпион.

Упустит свой шанс не только Овечкин, но и другие российские звёзды, выступающие в НХЛ. Малкину и Александру Радулову в 2026-м будет уже 39, Сергею Бобровскому — 37, Дмитрию Орлову, Артемию Панарину и Владимиру Тарасенко — по 34, а Евгению Кузнецову — 33.

Некоторые из них могут не поехать в Милан, другие окажутся далеки от идеальных кондиций. Об этом же напомнил Дэн Мильштейн, агент хоккеистов «Тампы» Андрея Василевского и Никиты Кучерова.

«Действительно, клиенты нашего агентства очень расстроены. В это межсезонье они готовились в три раза сильнее, чем когда-либо, чтобы не только играть в регулярном чемпионате НХЛ и плей-офф, но и выступить за сборную России в Пекине. Конечно, Олимпиада — мечта любого спортсмена... К сожалению, для некоторых из них это потенциально могут быть последние ОИ», — подчеркнул Мильштейн.

«Гусев сможет блеснуть и в Пекине»

Парадоксально, но произошедшее может пойти сборной России только на пользу, ведь в отсутствие заокеанских звёзд она станет главным фаворитом ОИ в Пекине. Аналогичная ситуация сложилась в 2018-м в Пхёнчхане, когда команда, составленная из ведущих отечественных хоккеистов, выступающих в КХЛ, выиграла Олимпиаду.

Прообраз коллектива, который отправится в феврале в Китай, болельщики увидели на Кубке Первого канала. В Москве хозяева оказались сильнее Канады, Швеции, Чехии и лишь Финляндии уступили в овертайме. Однако некоторые опасаются, что уровень ОИ окажется сопоставим с уровнем Еврохоккейтура.

«Всё будет серо, убого, уныло. Игроки будут на шайбу лаять. Посмотрим… А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут «поехали», и они поедут. Разве кто-то может не поехать»? — заявил бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов.

В сложившихся условиях штабу остаётся делать ставку на звёзд КХЛ — Вадима Шипачёва, Михаила Григоренко и, конечно, Никиту Гусева. Последний и на ОИ-2018 стал одним из лидеров команды, набрав 12 очков по системе «гол + пас» (4 + 8) в шести матчах. Также форвард оформил дубль в финале с Германией и за минуту до конца основного времени перевёл встречу в овертайм. Первый тренер хоккеиста Геннадий Курдин считает, что его подопечный вполне способен проявить себя и в Китае.

«Никита ярко выступил на Олимпиаде в Пхёнчхане. Думаю, он сможет блеснуть и в Пекине, если попадет в сборную. Сейчас Никита в самом расцвете сил, набрал отличную форму», — отметил специалист.

Рассуждая о будущем национальной команды в Пекине, многие эксперты призвали отечественных хоккеистов внимательнее отнестись к соперникам и заранее не вешать себе на шеи золотые медали. Например, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров напомнил о том самом решающем противостоянии с Германией в 2018-м, в котором подопечные Олега Знарка чуть было не потерпели поражение.

«Спорт — такое дело, что не всегда побеждает сильнейший. К соревнованию все равно надо серьезно готовиться, серьезно надо относиться к любому сопернику, который там будет. Вспомните последние Олимпийские игры, это чудо нас спасло», — приводит слова Майорова ТАСС.

По мнению бывшего наставника сборной России Владимира Плющева, другие участники тоже привезут в Китай сильные составы, пусть в них не окажется звёзд из НХЛ.

«Кубок Первого канала показал, что у всех хороший потенциал. Мы тоже в числе фаворитов. У нас не звёздный состав? У нас и лига не особо звёздная. Если бы были яркие исполнители, но откуда же их взять? Но на КПК мы показали, что что-то можем. Хотя на Олимпиаде придётся сложнее», — поделился ожиданиями Плющев.

При этом в других странах отказываться от борьбы за награды из-за вердикта НХЛ не собираются. В Федерации хоккея США пообещали собрать команду, которая будет претендовать на золотые медали. А в Канаде заявили о желании сформировать новую сборную из хоккеистов, которые своим трудом и талантом заслужили такое право. Насколько глубоки резервы «Кленовых листьев», продемонстрировал последний чемпионат мира, который они выиграли и без поддержки звёзд.