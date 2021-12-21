НХЛ объявила о приостановке сезона до Рождества из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке сезона до Рождества в связи с большим количеством случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. В заявлении говорится, что поскольку на 22 декабря в настоящее время не запланировано матчей, из-за переноса сроков из-за коронавируса, НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласились отложить пять игр, которые остаются запланированными на 23 декабря, чтобы начать коллективно согласованные праздничные перерывы, вступившие в силу после завершения поединков 21 декабря.

В соответствии с пересмотренным расписанием, 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) объявлены выходными днями для всех целей, включая поездки.

26 декабря игроки вернутся в расположением своих клубов чтобы сдать тесты на коронавирус. Ни один человек не должен будет войти на базу до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста. Все тренировки, запланированные на 26 декабря, должна начинаться после 14:00 по местному времени.

Расписание регулярного чемпионата НХЛ возобновится 27 декабря.

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