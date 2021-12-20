Губерниев сравнил Олимпиаду без игроков НХЛ со свадьбой без невесты

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), скорее всего, не приедут на Олимпийские игры в Пекине.
Губерниев сравнил Олимпиаду без игроков НХЛ со свадьбой без невесты
  • РИА Новости

«Если НХЛ всё-таки не поедет на Олимпийские игры, это будет огромная потеря для всех. Для меня это будет большое разочарование как для журналиста и болельщика. Хоккейный турнир Олимпиады без НХЛ — это как свадьба без невесты. Они потеряют во всех смыслах, поскольку с НХЛовцами хоккей стал бы украшением Игр. Безусловно, всем, кто пропустит Олимпиаду, будет очень обидно, в том числе и Овечкину с Малкиным. Но они ведь играют в там и принимают правила лиги. Повторюсь, для меня лично отсутствие НХЛ на Олимпиаде будет большим разочарованием. Несмотря на то, что в этих условиях сборной России будет чуть легче выиграть. Однако этот турнир будет уже не столь интересен для всех в мире, не умаляя достоинств команд, которые приедут», — цитирует Губерниева Sport24.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Сушинский выразил мнение, что отсутствие игроков НХЛ повысит шансы сборной России на ОИ в Пекине.

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