Сушинский считает, что отсутствие игроков НХЛ повысит шансы сборной России на ОИ в Пекине

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Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мыслями о возможном отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от поездки на Олимпийские игры — 2022.
Сушинский считает, что отсутствие игроков НХЛ повысит шансы сборной России на ОИ в Пекине
  • Reuters

«Это плохо. Конечно же, уровень хоккея на турнире упадёт. Зато у сборной России шансы появятся. С энхаэловцами было бы сложнее», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Журова назвала нечестным намерение НХЛ пропустить Олимпиаду в Пекине.

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