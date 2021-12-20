Сушинский считает, что отсутствие игроков НХЛ повысит шансы сборной России на ОИ в Пекине
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«Это плохо. Конечно же, уровень хоккея на турнире упадёт. Зато у сборной России шансы появятся. С энхаэловцами было бы сложнее», — цитирует Сушинского «Чемпионат».
По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Журова назвала нечестным намерение НХЛ пропустить Олимпиаду в Пекине.