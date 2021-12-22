Третьяк назвал задачу сборной России на Олимпийские игры в Пекине

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о задачах национальной команды страны на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Теперь Россия отправит на Олимпиаду в Пекин сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ. Мы уже видели прообраз команды на Кубке Первого канала, однако и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав. Задача у сборной России всегда одна — первое место. Тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Игр. Теперь всё в руках тренерского штаба сборной. Главное, чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена», — приводит слова Третьяка ТАСС.

22 декабря НХЛ опубликовала заявление, в котором говорилось, что игроки лиги не поедут на Олимпиаду в Пекин в связи с эпидемиологической обстановкой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Жамнов выразил мнение, что Олимпиада была бы интереснее при участии игроков НХЛ.