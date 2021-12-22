Жамнов считает, что Олимпиада была бы интереснее при участии игроков НХЛ

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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Жамнов считает, что Олимпиада была бы интереснее при участии игроков НХЛ
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«Мы всё же надеялись, что игроки НХЛ поедут на Игры. Всё-таки со спортивной точки зрения турнир был бы интереснее, однако олимпийская медаль есть олимпийская медаль, потому готовимся. Мы разберёмся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке и составим план подготовки к турниру. Изменений в тренерском штабе не будет», — приводит слова Жамнова ТАСС.

22 декабря НХЛ опубликовала заявление, в котором говорилось, что игроки лиги не поедут на Олимпиаду в Пекин в связи с эпидемиологической обстановкой.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Каменский заявил, что олимпийский хоккейный турнир будет напряжённым вне зависимости от составов.

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