Каменский: олимпийский хоккейный турнир будет напряжённым вне зависимости от составов

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Член экспертного совета при Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал новость о том, что игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Каменский: олимпийский хоккейный турнир будет напряжённым вне зависимости от составов
  • Reuters

«Очень жалко, что игроки НХЛ не будут принимать участие в Олимпиаде. Ребята, наверное, очень расстроены. Думаю, они ещё будут бороться. Увеличивает ли отказ НХЛ наши шансы на победу? Одинаково. Олимпийский хоккейный турнир напряжённый. Все в одинаковых условиях — как мы, так и другие сборные. Турнир будет напряжённым вне зависимости от составов команд», — цитирует Каменского Sport24.

22 декабря 2021 года НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на Играх в Пекине. Первоначально НХЛ и IIHF заключили соглашение, согласно которому игроки лиги примут участие в Олимпиаде. При этом НХЛ имела право до 10 января отказаться от участия в Играх в случае неблагоприятной эпидемической обстановки.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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