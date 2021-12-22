Кожевников: на своём чемпионате НХЛ зарабатывает больше, чем на ОИ

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Игры-2022 в Пекине.
Кожевников: на своём чемпионате НХЛ зарабатывает больше, чем на ОИ
  • РИА Новости

«Конечно, что-то политическое в этом решении есть. Понимаю, что в НХЛ действительно беспокоятся о здоровье игроков, однако в Китае сейчас малая заражаемость. В НХЛ ведь хотят денег заработать, там не думают ни о ком, а честность и совесть на втором плане. На своём чемпионате они зарабатывают больше, а на Олимпиаде — не в таком объёме. Прошлые Игры лига пропустила, все ждали момента, когда приедут самые сильные хоккеисты. Получается, своим отказом НХЛ убивает всех наших великих ребят — Александра Овечкина, Евгения Малкина. Для них это, возможно, заключительная Олимпиада. Это был их последний шанс», — цитирует слова Кожевникова «РБ Спорт».

22 декабря 2021 года НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на Играх в Пекине. Первоначально НХЛ и IIHF заключили соглашение, согласно которому игроки лиги примут участие в Олимпиаде. При этом НХЛ имела право до 10 января отказаться от участия в случае неблагоприятной эпидемической обстановки.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Ротенберг заявил, что ФХР была готова к неприезду игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекин.

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