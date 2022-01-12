Рост числа положительных тестов и вынужденный перенос матчей: как волна коронавируса угрожает проведению сезона КХЛ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить турнир»
Новая волна коронавируса всё сильнее бьёт по мировому спорту. Нагляднее всего это на примере хоккея. В конце прошлого года COVID-19 стал причиной отмены целого ряда матчей в НХЛ. Спустя пару месяцев ситуация в точности повторяется в КХЛ. С каждым днём количество заболевших растёт, а лига вынуждена реагировать на слухи о досрочном завершении сезона. Так, согласно официальной информации, на 11 января положительные тесты сдали 126 человек, 97 из которых — хоккеисты. А ближе к вечеру список пополнили девять игроков магнитогорского «Металлурга» и два представителя штаба клуба. Также были отменены 15 встреч, только одну из которых перенесли на другую дату.
Чтобы выработать общую позицию, руководитель КХЛ Алексей Морозов во вторник провёл совещание с руководителями клубов в онлайн-формате. Никаких решений принято на нём не было, однако все участники подчеркнули, что намерены довести сезон до конца.
«Благополучные в плане здоровья команды будут продолжать играть. Те, где зафиксированы вспышки заболевания, останутся на карантине. Не хотим распространения эпидемии на все клубы. Но все склоняются к тому, что надо продолжать совершать усилия по проведению чемпионата. Ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить турнир и забыть про него, как это произошло в 2020-м», — заявил Морозов на брифинге с журналистами.
Главный вопрос в том, на какие даты придётся переносить не состоявшиеся в срок противостояния, и как это повлияет на календарь плей-офф. Президент КХЛ не исключил, что он будет организован в сжатом формате, при котором участникам придётся проводить матчи два дня подряд. А вот вариант со смещением плей-офф на май функционер отверг, поскольку это окажется сопряжено с большим количеством трудностей.
«Много юридических аспектов: нужно переписывать контракты и менять регламент... Смотрели по структуре чемпионата — шесть дней в мае нам ничего не дадут, они не спасут в этой ситуации. По правилам IIHF, 6 мая мы должны отпустить сборников в их команды. А в финале Кубка Гагарина окажется много кандидатов на поездку на чемпионат мира», — объяснил функционер.
Рассказал Морозов и о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, положение по COVID находится на согласовании в Роспотребнадзоре. Согласно документу, до выхода на лёд будут допускаться только вакцинированные спортсмены, либо сдавшие отрицательный ПЦР-тест.
«Проговаривали эту ситуацию и рекомендовали командам вакцинироваться. Переносить плей-офф некуда... Обратили внимание клубов на необходимость заняться коллективами ВХЛ, чтобы в случае чего можно было заменить игроков. За неявку на матч будет засчитываться техническое поражение… Мы направим в клубы новый регламент и изменения, которые вступят в силу. На данный момент это не касается возможного снижения посещаемости, но произойдёт ужесточение контроля чистых зон. Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках», — добавил Морозов.
Руководитель лиги также объяснил, по какому принципу отменяются встречи. Он подчеркнул, что это происходит при «быстром росте заболеваемости» в составе одного из коллективов.
«Тот же «Спартак» сейчас летел с Дальнего Востока, ждём вечерних тестов, будем решать по проведению их матчей. Все игроки находились в контакте, поскольку перелёт долгий. Обычно в течение двух дней видно, какой масштаб бедствия в командах... У ЦСКА тенденция заболеваемости такая, что не думаю, что их матч со «Спартаком» состоится», — посетовал функционер.
«Играть максимально, сколько сможем»
В клубах с заявлением Морозова о необходимости продолжения сезона согласились. Так, генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин сообщил, что в ближайшее время состоится голосование по формату чемпионата.
«У меня есть стопроцентная уверенность: будет принято правильное решение — первенство продолжится, в обязательном порядке будет завершён первый этап, успешно пройдёт второй, и мы обязательно выявим чемпиона», — подчеркнул Тюркин.
По заверению генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского, позицию лиги поддержали все. Теперь клубам осталось договориться, когда доигрывать перенесённые встречи.
«Может, придётся подвинуть плей-офф… играть во время олимпийской паузы. IIHF нам не мешает выходить на лёд во время Олимпиады. Я солидарен с КХЛ: надо продолжать чемпионат. Нужно играть максимально, сколько сможем. Если эпидемия пойдёт лавиной и процесс будет уже не остановить, стоит применять форс-мажорные варианты. На бумаге они уже есть, и они, конечно, неприятные. Сейчас мы продолжаем играть, а какая-то новая информация поступит 23 января. Во-первых, станет известен состав сборной России на ОИ. Во-вторых, новые правила разработает Роспотребнадзор», — подчеркнул Фастовский.
Впрочем, по информации журналиста Дмитрия Ерыкалова, окончательное решение клубы пока не приняли, а один из наиболее пострадавших от пандемии коллективов ЦСКА вовсе настаивает на досрочном завершении регулярки. Якобы, армейцы предлагают не доигрывать отменённые матчи, и начать плей-офф в изначально оговоренные сроки.
Ранее достаточно жёстко высказался и Владимир Крикунов, наставник рижского «Динамо», по которому коронавирус также ударил достаточно сильно. Остановку чемпионата он назвал единственно правильным решением.
«Это связано не с нашим турниром, а с Олимпиадой. Игроки сборной России задействованы в клубах. Если они сейчас будут выходить на лёд, где гарантия, что к концу месяца не попадут в список инфицированных? Тогда хоккеисты пролетают мимо ОИ. Поэтому лучше сейчас остановить. Пускай сборная в закрытом режиме спокойно готовится к Играм, чтобы у неё не было лишних контактов. В противном случае нужно иметь целый запасной ростер», — подчеркнул специалист.
Не скрыли тревоги и некоторые хоккеисты. Например, нападающий «Трактора» Никита Тертышный хотя и выступил за продолжение регулярки, высказал опасение за здоровье спортсменов.
«Это такой момент, который связан со здоровьем. Его ни за какие деньги не купишь. Нужно смотреть, какое состояние у всех команд в лиге. Если есть заболевания, связанные с COVID, будет тяжело продолжать чемпионат», — посетовал спортсмен.
26 заболевших в «Салават Юлаеве» и первая вспышка в «Автомобилисте»
К сожалению, поступающие из клубов КХЛ новости, настраивают исключительно на негативный лад. Число сдавших положительные тесты увеличивается стремительно, а лиге приходится отменять одну встречу за другой. По информации СМИ, очередным пострадавшим стал магнитогорский «Металлург». С большой долей вероятности окажется перенесена его игра с «Йокеритом», которая должна была состояться 13 января. Позже КХЛ подтвердил эту информацию. В списке заболевших оказались девять игроков и два представителя клуба. «Магнитка» стала шестой командой, оказавшейся на карантине.
В этот же день могут не выйти на лёд хоккеисты столичных «Спартака» и «Динамо». Причина — до десяти игроков красно-белых сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, дерби либо не состоится, либо «Спартак» вынужден будет обходиться силами исполнителей из ВХЛ.
Очень сложная ситуация в минском «Динамо», где симптомы заболевания испытывают сразу 2/3 состава. Клуб попросил не проводить четыре ближайших противостояния коллектива. А утром лига вынуждена была отменить встречи «Торпедо» с «Барысом» и «Куньлунем».
«По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — сообщили в КХЛ.
Наконец, десять новых положительных тестов сдали представители системы ЦСКА, в том числе три хоккеиста взрослой команды армейцев.
Новая волна пандемии накрыла лигу в начале января. Тогда стало известно о «некотором количестве сомнительных результатов» в «Автомобилисте». Было принято решение не проводить игру с «Йокеритом». Но уже через пару дней в Екатеринбурге насчитали 17 заболевших спортсменов. Перенесены оказались игры с «Авангардом» и рижским «Динамо».
Наиболее непростая эпидемиологическая ситуация сложилась в «Салават Юлаеве», где, по информации СМИ, положительные тесты сдали сразу 26 игроков. В рижском «Динамо» по состоянию на 9 января таких было 14. Компанию им составили один тренер и два члена персонала. Было отменено три матча подопечных Крикунова.