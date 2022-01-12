Рост числа положительных тестов и вынужденный перенос матчей: как волна коронавируса угрожает проведению сезона КХЛ

Количество сдавших положительные тесты на коронавирус в КХЛ выросло до 137 человек, при этом 106 из них — спортсмены. Руководство лиги уже перенесло 14 матчей и в случае ухудшения ситуации продолжит эту практику. Однако сезон с большой долей вероятности будет доведён до логического завершения. Во вторник после совещания с руководителями клубов глава организации Алексей Морозов заявил, что не собирается прерывать регулярный чемпионат и будет способствовать тому, чтобы коллективы, которые пандемия не затронула, продолжали выходить на лёд. При этом формат проведения плей-офф будет определён позднее.

«Ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить турнир»

Новая волна коронавируса всё сильнее бьёт по мировому спорту. Нагляднее всего это на примере хоккея. В конце прошлого года COVID-19 стал причиной отмены целого ряда матчей в НХЛ. Спустя пару месяцев ситуация в точности повторяется в КХЛ. С каждым днём количество заболевших растёт, а лига вынуждена реагировать на слухи о досрочном завершении сезона. Так, согласно официальной информации, на 11 января положительные тесты сдали 126 человек, 97 из которых — хоккеисты. А ближе к вечеру список пополнили девять игроков магнитогорского «Металлурга» и два представителя штаба клуба. Также были отменены 15 встреч, только одну из которых перенесли на другую дату.

Чтобы выработать общую позицию, руководитель КХЛ Алексей Морозов во вторник провёл совещание с руководителями клубов в онлайн-формате. Никаких решений принято на нём не было, однако все участники подчеркнули, что намерены довести сезон до конца.

«Благополучные в плане здоровья команды будут продолжать играть. Те, где зафиксированы вспышки заболевания, останутся на карантине. Не хотим распространения эпидемии на все клубы. Но все склоняются к тому, что надо продолжать совершать усилия по проведению чемпионата. Ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить турнир и забыть про него, как это произошло в 2020-м», — заявил Морозов на брифинге с журналистами.

Главный вопрос в том, на какие даты придётся переносить не состоявшиеся в срок противостояния, и как это повлияет на календарь плей-офф. Президент КХЛ не исключил, что он будет организован в сжатом формате, при котором участникам придётся проводить матчи два дня подряд. А вот вариант со смещением плей-офф на май функционер отверг, поскольку это окажется сопряжено с большим количеством трудностей.

«Много юридических аспектов: нужно переписывать контракты и менять регламент... Смотрели по структуре чемпионата — шесть дней в мае нам ничего не дадут, они не спасут в этой ситуации. По правилам IIHF, 6 мая мы должны отпустить сборников в их команды. А в финале Кубка Гагарина окажется много кандидатов на поездку на чемпионат мира», — объяснил функционер.

Рассказал Морозов и о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, положение по COVID находится на согласовании в Роспотребнадзоре. Согласно документу, до выхода на лёд будут допускаться только вакцинированные спортсмены, либо сдавшие отрицательный ПЦР-тест.

«Проговаривали эту ситуацию и рекомендовали командам вакцинироваться. Переносить плей-офф некуда... Обратили внимание клубов на необходимость заняться коллективами ВХЛ, чтобы в случае чего можно было заменить игроков. За неявку на матч будет засчитываться техническое поражение… Мы направим в клубы новый регламент и изменения, которые вступят в силу. На данный момент это не касается возможного снижения посещаемости, но произойдёт ужесточение контроля чистых зон. Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках», — добавил Морозов.

Руководитель лиги также объяснил, по какому принципу отменяются встречи. Он подчеркнул, что это происходит при «быстром росте заболеваемости» в составе одного из коллективов.

«Тот же «Спартак» сейчас летел с Дальнего Востока, ждём вечерних тестов, будем решать по проведению их матчей. Все игроки находились в контакте, поскольку перелёт долгий. Обычно в течение двух дней видно, какой масштаб бедствия в командах... У ЦСКА тенденция заболеваемости такая, что не думаю, что их матч со «Спартаком» состоится», — посетовал функционер.

«Играть максимально, сколько сможем»

В клубах с заявлением Морозова о необходимости продолжения сезона согласились. Так, генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин сообщил, что в ближайшее время состоится голосование по формату чемпионата.

«У меня есть стопроцентная уверенность: будет принято правильное решение — первенство продолжится, в обязательном порядке будет завершён первый этап, успешно пройдёт второй, и мы обязательно выявим чемпиона», — подчеркнул Тюркин.

По заверению генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского, позицию лиги поддержали все. Теперь клубам осталось договориться, когда доигрывать перенесённые встречи.

«Может, придётся подвинуть плей-офф… играть во время олимпийской паузы. IIHF нам не мешает выходить на лёд во время Олимпиады. Я солидарен с КХЛ: надо продолжать чемпионат. Нужно играть максимально, сколько сможем. Если эпидемия пойдёт лавиной и процесс будет уже не остановить, стоит применять форс-мажорные варианты. На бумаге они уже есть, и они, конечно, неприятные. Сейчас мы продолжаем играть, а какая-то новая информация поступит 23 января. Во-первых, станет известен состав сборной России на ОИ. Во-вторых, новые правила разработает Роспотребнадзор», — подчеркнул Фастовский.

Впрочем, по информации журналиста Дмитрия Ерыкалова, окончательное решение клубы пока не приняли, а один из наиболее пострадавших от пандемии коллективов ЦСКА вовсе настаивает на досрочном завершении регулярки. Якобы, армейцы предлагают не доигрывать отменённые матчи, и начать плей-офф в изначально оговоренные сроки.

Ранее достаточно жёстко высказался и Владимир Крикунов, наставник рижского «Динамо», по которому коронавирус также ударил достаточно сильно. Остановку чемпионата он назвал единственно правильным решением.

«Это связано не с нашим турниром, а с Олимпиадой. Игроки сборной России задействованы в клубах. Если они сейчас будут выходить на лёд, где гарантия, что к концу месяца не попадут в список инфицированных? Тогда хоккеисты пролетают мимо ОИ. Поэтому лучше сейчас остановить. Пускай сборная в закрытом режиме спокойно готовится к Играм, чтобы у неё не было лишних контактов. В противном случае нужно иметь целый запасной ростер», — подчеркнул специалист.

Не скрыли тревоги и некоторые хоккеисты. Например, нападающий «Трактора» Никита Тертышный хотя и выступил за продолжение регулярки, высказал опасение за здоровье спортсменов.

«Это такой момент, который связан со здоровьем. Его ни за какие деньги не купишь. Нужно смотреть, какое состояние у всех команд в лиге. Если есть заболевания, связанные с COVID, будет тяжело продолжать чемпионат», — посетовал спортсмен.

26 заболевших в «Салават Юлаеве» и первая вспышка в «Автомобилисте»

К сожалению, поступающие из клубов КХЛ новости, настраивают исключительно на негативный лад. Число сдавших положительные тесты увеличивается стремительно, а лиге приходится отменять одну встречу за другой. По информации СМИ, очередным пострадавшим стал магнитогорский «Металлург». С большой долей вероятности окажется перенесена его игра с «Йокеритом», которая должна была состояться 13 января. Позже КХЛ подтвердил эту информацию. В списке заболевших оказались девять игроков и два представителя клуба. «Магнитка» стала шестой командой, оказавшейся на карантине.

В этот же день могут не выйти на лёд хоккеисты столичных «Спартака» и «Динамо». Причина — до десяти игроков красно-белых сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, дерби либо не состоится, либо «Спартак» вынужден будет обходиться силами исполнителей из ВХЛ.

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Очень сложная ситуация в минском «Динамо», где симптомы заболевания испытывают сразу 2/3 состава. Клуб попросил не проводить четыре ближайших противостояния коллектива. А утром лига вынуждена была отменить встречи «Торпедо» с «Барысом» и «Куньлунем».

«По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — сообщили в КХЛ.

Наконец, десять новых положительных тестов сдали представители системы ЦСКА, в том числе три хоккеиста взрослой команды армейцев.

Новая волна пандемии накрыла лигу в начале января. Тогда стало известно о «некотором количестве сомнительных результатов» в «Автомобилисте». Было принято решение не проводить игру с «Йокеритом». Но уже через пару дней в Екатеринбурге насчитали 17 заболевших спортсменов. Перенесены оказались игры с «Авангардом» и рижским «Динамо».

Наиболее непростая эпидемиологическая ситуация сложилась в «Салават Юлаеве», где, по информации СМИ, положительные тесты сдали сразу 26 игроков. В рижском «Динамо» по состоянию на 9 января таких было 14. Компанию им составили один тренер и два члена персонала. Было отменено три матча подопечных Крикунова.