Стало известно точное количество заболевших хоккеистов в КХЛ

Стало известно точное число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По состоянию на 11 января в клубах Лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, 97 из них — у хоккеистов, сообщает сайт лиги. Положительные тесты зафиксированы в пяти клубах: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Динамо» Рига и «Торпедо».

11 января состоялось собрание руководителей клубов КХЛ, по итогам которого было принято решение не останавливать чемпионат из-за коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат.