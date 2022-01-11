КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и руководители клубов приняли решение прожолжать регулярный чемпионат, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
  • Gettyimages.ru

Решение было принято 11 января на видеоконференции со всеми клубами КХЛ, сообщает сайт лиги. 

С начала года было отменено более десяти матчей КХЛ из-за вспышки коронавирусной инфекции в командах.

10 января состоялось собрание руководителей КХЛ, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат.

Ранее в ЦСКА сообщили о новых случаях заболевания COVID-19 среди хоккеистов основного состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить