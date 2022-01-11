КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
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Решение было принято 11 января на видеоконференции со всеми клубами КХЛ, сообщает сайт лиги.
С начала года было отменено более десяти матчей КХЛ из-за вспышки коронавирусной инфекции в командах.
10 января состоялось собрание руководителей КХЛ, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат.
Ранее в ЦСКА сообщили о новых случаях заболевания COVID-19 среди хоккеистов основного состава.