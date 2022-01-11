КХЛ и клубы решили не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и руководители клубов приняли решение прожолжать регулярный чемпионат, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Решение было принято 11 января на видеоконференции со всеми клубами КХЛ, сообщает сайт лиги.

С начала года было отменено более десяти матчей КХЛ из-за вспышки коронавирусной инфекции в командах.

10 января состоялось собрание руководителей КХЛ, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат.

Ранее в ЦСКА сообщили о новых случаях заболевания COVID-19 среди хоккеистов основного состава.