В ЦСКА сообщили о новых случаях заболевания COVID-19 среди хоккеистов основного состава

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В московском ЦСКА выявлены новые случаи заболевания коронавирусом среди игроков основной и молодёжной команд.
В ЦСКА сообщили о новых случаях заболевания COVID-19 среди хоккеистов основного состава
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армейского клуба. Положительные тесты сдали три представителя основной команды ЦСКА, а также семь случаев обнаружены в «Красной армии», которая выступает в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). 

С начала 2022 года КХЛ отменила 12 матчей регулярного чемпионата. Помимо ЦСКА, массовые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в «Автомобилисте», «Салавате Юлаеве», рижском «Динамо», а также в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что КХЛ отменила два матча «Торпедо» из-за вспышки коронавируса.

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