КХЛ отменила два матча «Торпедо» из-за вспышки коронавируса

Матчи нижегородского «Торпедо» с «Барысом» и «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были отменены.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что у 11 хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус дали положительный результат.

«С целью недопущения распространения коронавируса в КХЛ лига приняла решение не проводить матчи «Торпедо» — «Барыс» и «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», запланированные на 11 и 13 января соответственно», — гласит заявление лиги.

Решение о возможности проведения указанных матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд в КХЛ.