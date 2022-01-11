КХЛ отменила два матча «Торпедо» из-за вспышки коронавируса
- © Официальная группа ХК «Торпедо» во «ВКонтакте»
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что у 11 хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус дали положительный результат.
«С целью недопущения распространения коронавируса в КХЛ лига приняла решение не проводить матчи «Торпедо» — «Барыс» и «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», запланированные на 11 и 13 января соответственно», — гласит заявление лиги.
Решение о возможности проведения указанных матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.
Ранее сообщалось, что «Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд в КХЛ.