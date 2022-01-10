«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд в КХЛ
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 4:2.
В составе российского коллектива отличились Алексей Бывальцев, Егор Фатеев, Сергей Телегин и Максим Шабанов. У «Ред Стар» шайбы забросили Брэндон Ип и Джейк Чилиос.
Таким образом, «Трактор» одержал седьмую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» же проиграл 14-й матч подряд и находится на последней строчке.
Ранее сообщалось, что КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат.