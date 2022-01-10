«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд в КХЛ

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Челябинский «Трактор» одержал победу над пекинским «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе российского коллектива отличились Алексей Бывальцев, Егор Фатеев, Сергей Телегин и Максим Шабанов. У «Ред Стар» шайбы забросили Брэндон Ип и Джейк Чилиос.

Таким образом, «Трактор» одержал седьмую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Куньлунь» же проиграл 14-й матч подряд и находится на последней строчке.

Ранее сообщалось, что КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат.

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